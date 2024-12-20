Правительство закрыло проект «Большая российская энциклопедия»

Правительство России приняло решение о ликвидации автономной некоммерческой организации «Национальный научно-образовательный центр «Большая российская энциклопедия». Соответствующий документ был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Большая российская энциклопедия (БРЭ), являющаяся преемницей советского издания, выходила в стране в соответствии с поручением президента Владимира Путина в 2004-2017 годах.

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Современная версия энциклопедии насчитывает 35 томов. В 2019 году на основе материалов печатной версии БРЭ был создан новый проект — портал «Большая российская энциклопедия».

Ответственность за разработку портала и публикацию материалов лежала на автономной некоммерческой организации «Научно-образовательный центр «Большая российская энциклопедия» (АНО БРЭ), которую теперь ликвидировал кабмин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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