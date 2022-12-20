Правительство выделило 3,8 млрд рублей на повышение зарплат научных сотрудников
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что люди, которые занимаются наукой, должны получать достойное вознаграждение, сообщает ТАСС.
Выступая на церемонии вручения дипломов лауреатов премии правительства в области науки и техники молодым и уже состоявшимся учёным он рассказал, что кабмин выделил дополнительно около 3,8 млрд рублей на повышение зарплат научных сотрудников.
«Правительство приняло решение уже в текущем году направить... в соответствии с майским указом президента ещё около трёх млрд 800 млн рублей дополнительно к почти пяти млрд, которые ранее были предусмотрены на эти цели в бюджете», - уточнил он.
Ранее Мишустин заявил, что перавительство РФ направит на зарплаты медработникам в 2023 году дополнительно 7,4 млрд рублей, сообщает RT.
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