Минтруд предложил упростить выплату пособий для молодых мам
Минтруд подготовил проект, призванный упростить получение выплат по материнству. Как уточняется на сайте ведомства, речь идет о пособиях по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами. Кроме того, о единовременной выплате женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.
Авторы законопроекта предлагают распространить механизм прямых выплат во всех субъектах с 1 января 2021 года, подчеркивает Газета.ру.
Отмечается, что в настоящий момент в некоторых регионах России для таких пособий используется зачетный принцип: работодатель выплачивает их за свой счет, пропорционально уменьшая при этом сумму отчислений в Фонд социального страхования.
В тексте документа отмечается, что прямые выплаты обеспечат поступление пособий сразу из средств ФСС – независимо от финансового положения работодателя. Также механизм позволяет не отвлекать собственные средства на страховые выплаты сотрудникам.
В середине июля сообщалось, что Минфин РФ перевел уже 555 миллиардов рублей, или 99% всех средств, которые были выделены с целью поддержки семей с детьми в связи с пандемией коронавируса. Министр финансов Антон Силуанов пообещал, что все выплаты будут доведены до адресатов. Оставшиеся семьи, имеющие право на получение материальной помощи, ещё подают заявки на выплаты, отмечает RT.
В июле выплаты по 10 тысяч рублей получили родители 26 миллионов детей. Ранее в МФЦ Москвы также сообщили, что произошла некоторая задержка с выплатой за июнь по 5 тысяч рублей на детей до 3 лет.
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