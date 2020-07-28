Минтруд предложил упростить выплату пособий для молодых мам

Минтруд подготовил проект, призванный упростить получение выплат по материнству. Как уточняется на сайте ведомства, речь идет о пособиях по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами. Кроме того, о единовременной выплате женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.

Авторы законопроекта предлагают распространить механизм прямых выплат во всех субъектах с 1 января 2021 года, подчеркивает Газета.ру.

Отмечается, что в настоящий момент в некоторых регионах России для таких пособий используется зачетный принцип: работодатель выплачивает их за свой счет, пропорционально уменьшая при этом сумму отчислений в Фонд социального страхования.

В тексте документа отмечается, что прямые выплаты обеспечат поступление пособий сразу из средств ФСС – независимо от финансового положения работодателя. Также механизм позволяет не отвлекать собственные средства на страховые выплаты сотрудникам.