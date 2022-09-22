Материнский капитал обещают проиндексировать на 12,4% с февраля 2023 года

Материнский капитал планируют проиндексировать на 12,4% с 1 февраля следующего года. Об этом говорится в материалах к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ, передает ТАСС.

Как ожидается, маткапитал за первого ребенка после индексации составит 589,5 тысяч рублей, за второго - 779 тысяч рублей.



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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МаткапиталДети
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