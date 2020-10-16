Правительство объявило 31 декабря нерабочим днем

Кабмин РФ объявил 31 декабря 2021 года нерабочим днем. Постановление о переносе выходных подписал премьер России Михаил Мишустин.

«В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», - сообщается в пояснительной записке.

Ранее депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому 31 декабря всегда должен быть выходным днем. Согласно документу, правительство будет осуществлять перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем.

По результатам опроса ВЦИОМ, почти половина россиян хотели сделать 31 декабря выходным, чтобы иметь больше времени на подготовку ко встрече Нового года.

