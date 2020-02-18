Правительство не поддержало перенос выходного дня на 31 декабря

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала перенос одного выходного в году на 31 декабря. С таким законопроектом выступили депутаты от ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов, сообщает ТАСС.

В кабмине пояснили, что в Трудовом кодексе уже предусмотрен перенос выходных дней на другие дни федеральным законом или нормативно-правовым актом правительства. Поэтому необходимости принятия такого закона нет, пишут «Известия».

Предложение сделать 31 декабря нерабочим днем активно обсуждается, начиная с ноября 2019 года. Соответствующее решение может быть принято в нынешнем году: и депутаты, и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагали закрепить его законодательно.

