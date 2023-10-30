Муфтий Дагестана протесты в аэропорту Махачкалы ошибкой

Он призвал граждан к решению вопроса, связанного с регулярным рейсом из Тель-Авива, мирным путем, так как иначе этот «вопрос не решается».

Абдулаев также пожелал жителям терпения и спокойствия.

Ранее Минздрав Дагестана заявил, что в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали 20 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

