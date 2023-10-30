Муфтий Дагестана протесты в аэропорту Махачкалы ошибкой
30 октября 202304:05
Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев назвал протесты в аэропорту Махачкалы ошибкой, следует из обращения в Telegram муфтията региона.
Он призвал граждан к решению вопроса, связанного с регулярным рейсом из Тель-Авива, мирным путем, так как иначе этот «вопрос не решается».
Абдулаев также пожелал жителям терпения и спокойствия.
Ранее Минздрав Дагестана заявил, что в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали 20 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru