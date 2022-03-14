Правительство анонсировало возобновление программы кешбэка за детский отдых

Правительство возобновляет программы кешбэка за детский отдых с 1 мая. В Telegram-канале российского кабмина говорится, что впервые схема детского отдыха, при которой осуществляется возврат половины стоимости путевки для ребенка, была применена в прошлом году. По словам премьер-министра, это стало хорошей поддержкой для многих семей. По программе смогли отдохнуть около 420 тысяч детей.

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Продажи путевок в рамках программы детского кешбэка начнутся в ночь с 30 на 31 марта. Приобрести путевку можно с помощью карты «Мир». На нее же в течение пяти дней можно будет получить возврат 50% потраченных средств, но не более 20 тыс. рублей.

Количество поездок на одного ребенка не ограничено.


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Фото: government.ru
ТЕГИ:Детский Отдых
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