Правительство анонсировало возобновление программы кешбэка за детский отдых
Правительство возобновляет программы кешбэка за детский отдых с 1 мая. В Telegram-канале российского кабмина говорится, что впервые схема детского отдыха, при которой осуществляется возврат половины стоимости путевки для ребенка, была применена в прошлом году. По словам премьер-министра, это стало хорошей поддержкой для многих семей. По программе смогли отдохнуть около 420 тысяч детей.
Продажи путевок в рамках программы детского кешбэка начнутся в ночь с 30 на 31 марта. Приобрести путевку можно с помощью карты «Мир». На нее же в течение пяти дней можно будет получить возврат 50% потраченных средств, но не более 20 тыс. рублей.
Количество поездок на одного ребенка не ограничено.
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