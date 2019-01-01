PR-директор Алибасова подтвердил его выписку из больницы

PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин подтвердил информацию о том, что продюсер выписан из больницы. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он рассказал, что видел Алибасова лично. По словам Горжанкина, сейчас шоумен находится со своей женой Лидией Федосеевой-Шукиной и котом Чучей. Его жизни ничего не угрожает. Также PR-директор подчеркнул, что Алибасов передвигается без посторонней помощи и уже говорит о гастролях группы «На-На».

Ранее сегодня, уже после выписки шоумена из больницы, многочисленные СМИ сообщили, что Бари Алибасов всё ещё находится в реанимации НИИ имени Склифосовского. Он попал в больницу после того, как в начале июня случайно выпил вместо сока средство для очистки труб.

Между тем, НСН напоминает, что мужчина, который обманул семью продюсера Бари Алибасова, вручив «фальшивого» кота в обмен на 800 тысяч рублей, попросил вернуть животное. Как отмечает РИА Новости, мошенники признался, что украл похожее на любимца Бари Алибасова животное у своих знакомых.

По словам Бари Алибасов – младшего, мужчина, который выманил деньги обманным путём, появился и вернул 550 тысяч рублей. Оставшиеся 250 тысяч он успел потратить, но обещал всё компенсировать в самое ближайшее время.

