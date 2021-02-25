Познер заявил, что Дзержинскому не за что ставить памятник
Памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому не должен находиться ни одной из московских улиц, заявил журналист и телеведущий Владимир Познер.
По его словам, революционер имел отношение «кровавейшей части русской истории».
«Почему надо ставить ему памятник, в связи с чем? Я ума не приложу. Мне кажется, что это не просто странно, это просто недопустимо, — сказал Познер в эфире «Москва 24».
Ранее в Москве стартовало голосование по выбору памятника, который планируется установить на Лубянской площади. Жители столицы могут выразить свою точку зрения на сайте «Активный гражданин». Им предложено два варианта монумента: князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому. Голосование продлится с 25 февраля по 5 марта.
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