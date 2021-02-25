Познер заявил, что Дзержинскому не за что ставить памятник

По его словам, революционер имел отношение «кровавейшей части русской истории».

«Почему надо ставить ему памятник, в связи с чем? Я ума не приложу. Мне кажется, что это не просто странно, это просто недопустимо, — сказал Познер в эфире «Москва 24».

Ранее в Москве стартовало голосование по выбору памятника, который планируется установить на Лубянской площади. Жители столицы могут выразить свою точку зрения на сайте «Активный гражданин». Им предложено два варианта монумента: князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому. Голосование продлится с 25 февраля по 5 марта.

