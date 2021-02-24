Жириновский предложил построить на Лубянской площади клумбу или фонтан
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что на Лубянской площади не нужно ставить памятники, сообщает РИА Новости.
Политик считает, что не стоит превращать российские города в кладбища, поэтому вместо памятника лучше сделать клумбу, либо фонтан.
Ранее Совет Общественной палаты Москвы объявил о голосовании по вопросу установки на Лубянской площади памятника, сообщает «Свободная пресса». Предлагаются два варианта: Феликс Дзержинский и Александр Невский. При этом политолог Аббас Галлямов считает, что лучшим вариантом является памятник писателю Александру Солженицыну.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru