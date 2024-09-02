Повышает самооценку: Психолог рассказал о пользе сна без пижамы

По его словам, сон без одежды усиливает чувство близости, физического и эмоционального благополучия. Исследования также подтверждают, что те кто спит обнаженным имеют более высокую самооценку.

«Дело в том, что нагота даже метафорически способствует тому, что когда мы ложимся в кровать, то снимаем с себя броню, психологические протезы, наша психика что-то отпускает, убирает ложные представления о себе», - сообщил Мелехин в беседе с AIF.Ru.

По его словам, исследования показывают, что те пары, которые спят обнаженными, более счастливы в отношениях, поскольку такой контакт способствует выработке окситоцина.

Ранее сомнолог, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов заявил, что после бессонной ночи не стоит увеличивать число выпитых чашек кофе, а также есть жирную обильную еду, передает «Радиоточка НСН».

