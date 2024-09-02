Повышает самооценку: Психолог рассказал о пользе сна без пижамы
Для здорового сна важно поддерживать полную темноту в комнате, отказаться от гаджетов и от пижамы, сообщил кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.
По его словам, сон без одежды усиливает чувство близости, физического и эмоционального благополучия. Исследования также подтверждают, что те кто спит обнаженным имеют более высокую самооценку.
«Дело в том, что нагота даже метафорически способствует тому, что когда мы ложимся в кровать, то снимаем с себя броню, психологические протезы, наша психика что-то отпускает, убирает ложные представления о себе», - сообщил Мелехин в беседе с AIF.Ru.
По его словам, исследования показывают, что те пары, которые спят обнаженными, более счастливы в отношениях, поскольку такой контакт способствует выработке окситоцина.
Ранее сомнолог, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов заявил, что после бессонной ночи не стоит увеличивать число выпитых чашек кофе, а также есть жирную обильную еду, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru