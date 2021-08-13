Глава Минприроды предложил наградить сотрудников заповедника после ЧП с Ми-8

В сообщении отмечается, что инспекторы отреагировали мгновенно на звук удара вертолета о воду, потому что самого падения было не видно из-за плотного тумана. Они определили по волне место, где упал вертолет, периодически выключая двигатели катера и слушая голоса пострадавших, безошибочно определили их местоположение и спасли из холодной воды.

Это заняло у инспекторов всего около пяти минут. Промедление здесь могло стоить людям жизней, отметили в Минрориды.

Крушение вертолета Ми-8 компании «Витязь-Аэро» с туристами на борту произошло в четверг, 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро, расположенное на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке, передает Ura.ru. Всего на борту находились 16 человек, спастись удалось только половине из них. Судьба еще восьми человек пока неизвестна. На месте аварии в пятницу утром продолжились поисковые работы, в которой задействованы водолазы и другие специалисты.

Известно, что воздушное судно затонуло в 700 метрах от берега на глубине 145 метров.



