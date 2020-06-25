Посольство США в Москве вывесило флаг секс-меньшинств
Посольство США в Москве в четверг, 25 июня, вывесило на своем здании радужный флаг — он негласно является символом ЛГБТ-сообщества. Судя по всему, флаг был вывешен в рамках так называемого месяца гордости.
Газета «Известия» направила в посольство запрос в связи с этой акцией, однако ответа американские дипломаты пока не дали.
Стоит отметить, что в прошлом году администрация президента США Дональда Трампа запретила посольствам вывешивать на своих зданиях радужные флаги во время празднования «месяца гордости». Однако диппредставительствам разрешено вешать их в других местах на территории, включая внешние фасады посольств.
«Месяц гордости» в США, посвященный борьбе представителей ЛГБТ за свои права, проводится в США в июне.
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