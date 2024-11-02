Посольство России в Анталье: Ситуацию с вирусной инфекцией контролируют

Ситуация на турецких курортах с появлением неизвестной вирусной инфекции находится по контролем местных властей, заявили в Генконсульстве РФ в Анталье, сообщает РИА Новости.

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Как подчеркивается в заявлении российских дипломатов, массовой вспышки неизвестного заболевания нет, наблюдаются единичные случаи заражения.

«Власти турецкой Антальи принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов», - добавили в Генконсульстве РФ.

Ранее, по данным СМИ, десятки туристов заразились неизвестным вирусом в Турции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Зотов / ТАСС
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