Посольство РФ уведомили о задержании россиянки в Минске

Ранее стало известно, что в белорусской столице была задержана Сапега, летевшая в самолете Ryanair вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров заявил, Москва уже связалась с отцом россиянки, и дипломаты запросили к ней консульский доступ, пишет РЕН ТВ.

Лайнер Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил посадку в аэропорту Минска после сообщения о бомбе на борту, напоминает «Свободная пресса». Взрывного устройства в самолете не обнаружили. После посадки лайнера правоохранители задержали Протасевича, журналиста обвиняют в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды, сообщает Ura.ru.

