Посольство РФ уведомили о задержании россиянки в Минске
Посольство России получило уведомление о задержании гражданки РФ Софии Сапега в Минске, в ближайшее время дипмиссия ожидает получить консульский доступ к ней. Сообщение об этом опубликовано на странице российского диппредставительства в Facebook.
Ранее стало известно, что в белорусской столице была задержана Сапега, летевшая в самолете Ryanair вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров заявил, Москва уже связалась с отцом россиянки, и дипломаты запросили к ней консульский доступ, пишет РЕН ТВ.
Лайнер Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил посадку в аэропорту Минска после сообщения о бомбе на борту, напоминает «Свободная пресса». Взрывного устройства в самолете не обнаружили. После посадки лайнера правоохранители задержали Протасевича, журналиста обвиняют в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды, сообщает Ura.ru.
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