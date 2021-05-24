Песков: заявил, что Кремлю неизвестно о задержании россиянки после посадки самолета Ryanair

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если подтвердится задержание россиянки после посадки самолёта Ryanair в Минске, то белорусская сторона предоставит всю необходимую информацию, сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время в Кремле пока нет никакой информации на этот счёт.

Ранее Европейский гуманитарный университет заявил, что в Минске была задержана гражданка РФ София Сапега, которая летела в самолёте Ryanair, сообщает RT. В российском посольстве рассказали, что данная информация проверяется.

Самолёт Ryanair, выполнявший рейс Афины - Вильнюс, 23 мая экстренно сел в аэропорту белорусской столицы после сообщения о бомбе на борту.

