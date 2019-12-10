Посольство поможет доставить тело Лужкова в Россию
Посольство России в Германии окажет помощь семье экс-мэра Москвы Юрия Лужкова с транспортировкой его тела на родину.
Отмечается, что посольство и генеральное консульство РФ в Мюнхене в настоящее время находятся в контакте с администрацией клиники, где скончался экс-градоначальник. Российские дипломаты оказывают содействие в оформлении документов, сообщает АГН Москва.
Юрий Лужков скончался после операции на сердце, не сумев отойти от наркоза. Экс-мэр будет похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил назвать в честь Лужкова одну из улиц на полуострове. Член Совфеда напомнил, что экс-мэр в своем время оказывал значительную поддержку русской общине Крыма.
Впрочем, Лужков не забывал о Крыме и после своей отставки с поста московского мэра. Так, летом 2019 года Лужков предложил решить проблему с пресной водой на полуострове, поставляя ее с материковой части России, пишет РИА ФАН.
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