Посольство Дании в России приостановило прием заявлений на визы
Приём на территории России заявлений на краткосрочные визы и видов на жительство в Данию приостановлен, сообщает пресс-служба посольства Королевства в Москве.
В сообщении говорится, что данная деятельность приостановлена «до дальнейшего уведомления», исключение сделано для официальных визитов.
В датском диппредставительстве также предложили заявителям обращаться в Визовые Центры других стран.
Ранее Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз, сообщает RT.
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