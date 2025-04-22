Не нужно вводить никакие дополнительные кодексы для блогеров, так как для этого есть законодательство РФ, которое регулирует любые отношения между людьми, в том числе мошенничество и уплату налогов. Об этом в беседе с НСН рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

В Госдуме проходит конференция «Блогерконф2025». Депутаты от партии «Новые люди» подготовили для блогеров-инфлюенсеров этический кодекс, пишет Telegram-канал Baza. По нему блогеры не должны будут обесценивать мнение подписчиков, вмешиваться в их личные травмы и манипулировать ими, а также обязуются платить налоги. Баженов назвал эту идею «бредом».