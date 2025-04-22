«Посмеются - и всё!»: BadComedian заявил, что никто не будет следовать кодексу блогера

Любые кодексы содержат в себе просто теорию и рекомендации, никто не будет их соблюдать, заявил НСН Евгений Баженов.

Не нужно вводить никакие дополнительные кодексы для блогеров, так как для этого есть законодательство РФ, которое регулирует любые отношения между людьми, в том числе мошенничество и уплату налогов. Об этом в беседе с НСН рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

В Госдуме проходит конференция «Блогерконф2025». Депутаты от партии «Новые люди» подготовили для блогеров-инфлюенсеров этический кодекс, пишет Telegram-канал Baza. По нему блогеры не должны будут обесценивать мнение подписчиков, вмешиваться в их личные травмы и манипулировать ими, а также обязуются платить налоги. Баженов назвал эту идею «бредом».

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«Это абсолютная чушь, бред. В том плане, что у нас есть законодательство, и оно регулирует все виды отношений людей. Это касается и оскорблений, и мошенничества. Новые аспекты для регулировки добавлять не нужно. Их и так достаточно. Вот есть у нас кодекс депутата? Все ему следуют? Я думаю, что нет. Депутаты могут сначала проконтролировать, чтобы соблюдался кодекс депутатов. Я как блогер и так знаю, что надо платить налоги и плачу их. Зачем мне какие-то дополнительные кодексы? Кодексы просто «теоретизируют» какие-то аспекты и ничего больше. Никто не будет им следовать, все посмеются и закончат на этом. Это просто попытка, видимо, хоть как-то привлечь к себе внимание», - заявил он.

Ранее свыше 134 тысяч блогеров зарегистрировались в специальном реестре Роскомнадзора, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://vk.com/evgencomedian
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