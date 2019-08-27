Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в море
Последнюю группу морских животных из «китовой тюрьмы» выпустили в море. Об этом сообщается на сайте Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Там подчеркнули, что животные проделали путь почти в 2 тысячи километров. Две косатки и шесть белух благополучно добрались до места выпуска, несмотря на непростую дорожную ситуацию в Приморье, которая осложнилась из-аа продолжительных ливней и паводка.
Как напоминает РИА ФАН, косаток и белух выловили в прошлом году для продажи в китайские океанариумы. Их поместили в вольеры в бухте Средней, после место их обитания окрестили «китовой тюрьмой». В результате вмешательства общественности ситуацией заинтересовались Генпрокуратура и Следственный комитет России. В связи с незаконным отловом животных были возбуждены уголовные и административные дела. После обитателей «китовой тюрьмы» решено было отпустить. Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток — 16 июля. Третью группу животных вывезли 1 августа, отмечает RT.
Ранее НСН писала, что одна из выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток влилась в группу диких сородичей и охотится вместе с ними. Об этом сообщил ведущий эксперт российского отделения «Гринпис» Оганес Таргуля. Он рассказал, что экологи «Гринписа» смогли лично наблюдать охоту косаток на тюленей, и впервые в истории случай охоты выпущенной из неволи особи с диким сородичами.
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