Панин прокомментировал скандальное видео с Дзюбой

Российский актер Алексей Панин, который неоднократно оказывался в эпицентре скандалов с сексуальным подтекстом, записал видеообращение после скандала с футболистом Артемом Дзюбой.

«Каждый мужчина отправляет своей женщине фото и видео, где он занимается мастурбацией. Каждая женщина отправляет их мужчинам. Все занимаются мастурбацией, сексом и получают удовольствие. Насколько же российская пресса действительно превратилась в дно. Это за гранью добра и зла. Они на полном серьезе обсуждают эту новость. Я не знаком с Дзюбой, но в его поддержку надел майку, которую подарил мне Роман Павлюченко», — заявил актер.

Он отметил, что живет в Испании и в России не держит ни на кого зла.

Напомним, Артем Дзюба прокомментировал опубликованное интимное видео со своим участием, которое появилось ранее в интернете.

«Я неидеален, как и любой человек. Допускаю ошибки, все мы грешны, к сожалению. Я виноват в этом, могу винить только себя. Но в такие моменты, когда практически все отворачиваются, я безумно благодарю всех, кто меня поддержал в трудную минуту. Даже незнакомые люди меня поддерживали, их очень много», — сказано в обращении футболиста в его аккаунте в Instagram.

Ранее в Сеть попало интимное видео, на котором запечатлен капитан сборной России. Из-за этого футболист закрыл свой аккаунт в Instagram. Кроме того, после интимного видео Дзюбу не вызвали в сборную.

