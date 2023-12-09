После перехода под управление Москвы «Лосиный остров» сохранит статус национального парка

Строительство на территории парка «Лосиный остров» не планируется. Об этом ранее заявил в блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в столице много парков, особо охраняемых территорий, но в них жилье не строится, они «аккуратно обустраиваются, приводятся в порядок, холятся и лелеются».

Собянин напомнил, что до 2000-х годов «Лосиный остров» находится в ведении городских властей, а в 2000 году все нацпарки передали в ведение Российской Федерации. Летом 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий передать московскую часть нацпарка «Лосиный остров» в управление городских властей (около 25% территории).



