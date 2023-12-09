После перехода под управление Москвы «Лосиный остров» сохранит статус национального парка
Национальный парк «Лосиный остров» сохранит свой статус после перехода в ведение столицы, сообщила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева.
Она отметила, что Москва будет проводить дополнительные мероприятия по поддержанию и сохранению биоразнообразия «Лосиного острова».Также при департаменте природопользования будет создана экспертная рабочая группа из биологов, экологов, специалистов по лесному делу для научных исследований экосистемы парка.
Строительство на территории парка «Лосиный остров» не планируется. Об этом ранее заявил в блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, в столице много парков, особо охраняемых территорий, но в них жилье не строится, они «аккуратно обустраиваются, приводятся в порядок, холятся и лелеются».
Собянин напомнил, что до 2000-х годов «Лосиный остров» находится в ведении городских властей, а в 2000 году все нацпарки передали в ведение Российской Федерации. Летом 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий передать московскую часть нацпарка «Лосиный остров» в управление городских властей (около 25% территории).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Следком возбудил дело после ранения двух сотрудников Росгвардии в Москве
- СМИ: Историка моды Васильева попросили проверить из-за осуждения СВО
- Определен состав команды Путина на президентских выборах
- СМИ: Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных опросах
- В Белом доме оценили участие Путина в президентских выборах в 2024 году
- Силуанов заявил, что в 2024 году россияне смогут пользоваться цифровыми рублями
- Умер литературный критик и профессор ВШЭ Андрей Немзер
- В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать и хранить мандарины
- В новых регионах разрешили регистрировать автомобили без ОСАГО
- Замдиректора брянской гимназии после стрельбы школьницы задержали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru