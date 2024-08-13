Посещение военкомата в РФ признали уважительной причиной отсутствия на работе

Посещение военного комиссариата по повестке в России признали уважительной причиной отсутствия на рабочем месте. Такой вердикт вынес Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Как сообщают «Известия», решение принято по делу гражданина РФ, которого уволили за прогул, когда он отправился в рабочее время в военкомат. Причём работник поставил в известность своё руководство о вызове его по повестке.