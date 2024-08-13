Посещение военкомата в РФ признали уважительной причиной отсутствия на работе

Посещение военного комиссариата по повестке в России признали уважительной причиной отсутствия на рабочем месте. Такой вердикт вынес Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Как сообщают «Известия», решение принято по делу гражданина РФ, которого уволили за прогул, когда он отправился в рабочее время в военкомат. Причём работник поставил в известность своё руководство о вызове его по повестке.

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Уволенный сотрудник оспорил в суде действия своего работодателя. Апелляционная и кассационная инстанции признали уважительной данную причину невыхода на работу.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», суд, в частности, не принял во внимание утверждение работодателя, что сотрудник пропустил целую смену, хотя в военкомате провёл только несколько часов. Как подчеркнули в кассации, время ушло на дорогу, поскольку здание военкомата находится далеко.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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