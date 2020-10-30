Поручения президента по борьбе с коронавирусом обсудила рабочая группа Госсовета

Мэр российской столицы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. На связь вышли главы федеральных органов исполнительной власти и губернаторы.

Среди ключевых тем обсуждения были поручения, озвученные ранее президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, намечены способы наращивания объемов тестирования на COVID-19 и дооснащения лабораторий современным медицинским оборудованием.

Обсуждались также вопросы открытия центров телемедицины для ведения инфицированных коронавирусом, которые лечатся на дому, бесплатного лекарственного обеспечения пациентов. Также поднималась тема соблюдения мер профилактики – ношения масок в общественных местах, дополнительных мер по защите от заражения пенсионеров и хронических больных.

За последние 24 часа в России выявлено 18 283 новых заражённых коронавирусом. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии. Выписаны из стационаров после лечения 14 519 пациентов. 355 человек умерли.

