Поручения президента по борьбе с коронавирусом обсудила рабочая группа Госсовета
Мэр российской столицы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. На связь вышли главы федеральных органов исполнительной власти и губернаторы.
Среди ключевых тем обсуждения были поручения, озвученные ранее президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, намечены способы наращивания объемов тестирования на COVID-19 и дооснащения лабораторий современным медицинским оборудованием.
Обсуждались также вопросы открытия центров телемедицины для ведения инфицированных коронавирусом, которые лечатся на дому, бесплатного лекарственного обеспечения пациентов. Также поднималась тема соблюдения мер профилактики – ношения масок в общественных местах, дополнительных мер по защите от заражения пенсионеров и хронических больных.
За последние 24 часа в России выявлено 18 283 новых заражённых коронавирусом. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии. Выписаны из стационаров после лечения 14 519 пациентов. 355 человек умерли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru