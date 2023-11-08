Попова предупредила о высоком риске появления нового вируса гриппа в мире
Новый высокопатогенный вирус гриппа может появиться в мире, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом главный санитарный врач заявила во время доклада в Совете Федерации.
«Высок риск появления нового высокопатогенного вируса гриппа как результат преодоления межвидового барьера», — цитирует Попову ТАСС.
По словам главы Роспотребнадзора, за последние полтора года были зафиксированы новые случаи заражения вирусом гриппа птиц в Великобритании, Испании, Вьетнаме, Китае, США. Кроме того, впервые заболевание обнаружили в странах Южной Америки.
Ранее медики предупредили, что в текущем респираторном сезоне в РФ может прийти тридемия — тройная эпидемия сезонных вирусов, гриппа и коронавирусной инфекции, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Попова предупредила о высоком риске появления нового вируса гриппа в мире
- Россияне увидят сериал Богомолова «Кеша должен умереть» в первый день зимы
- Лавров: ЕС потерял 250 млрд евро из-за антироссийских санкций
- Страны G7 захотели ввести санкции против ХАМАС
- Заболеваемость туберкулёзом в РФ упала до исторического минимума
- Журова: Запад хочет, чтобы Путин запретил россиянам выступать на Олимпиаде
- Совфед одобрил закон о новом порядке расчета платы за отопление в Москве
- Шойгу: Россия и Китай не создают военный блок
- СМИ: Продажи электроники в кредит в России выросли на 70-80% за год
- СМИ: В 2035 году доля электрокаров на российском рынке достигнет 25%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru