Попова предупредила о высоком риске появления нового вируса гриппа в мире

«Высок риск появления нового высокопатогенного вируса гриппа как результат преодоления межвидового барьера», — цитирует Попову ТАСС.

По словам главы Роспотребнадзора, за последние полтора года были зафиксированы новые случаи заражения вирусом гриппа птиц в Великобритании, Испании, Вьетнаме, Китае, США. Кроме того, впервые заболевание обнаружили в странах Южной Америки.

Ранее медики предупредили, что в текущем респираторном сезоне в РФ может прийти тридемия — тройная эпидемия сезонных вирусов, гриппа и коронавирусной инфекции, напоминает «Свободная пресса».

