Попова: Переболевшие COVID-19 выделяют вирус в течение 90 дней

Перенёсшие коронавирусную инфекцию люди могут распространять вирус ещё несколько месяцев после выздоровления. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, наблюдения российских специалистов показывают, что переболевший COVID-19 может выделять инфекцию ещё 48 дней. Некоторые зарубежные исследования показывают, что это период до 90 дней, добавила Попова.

«Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет», - цитирует ТАСС главу Роспотребназора. Не исключено, что вирус при этом может оставаться функционально активным, сказала Попова.

Она также сообщила журналистам, что коронавирус в России становится сезонной инфекцией, пишут argumenti.ru.

