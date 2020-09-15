Попова: Переболевшие COVID-19 выделяют вирус в течение 90 дней

Перенёсшие коронавирусную инфекцию люди могут распространять вирус ещё несколько месяцев после выздоровления. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, наблюдения российских специалистов показывают, что переболевший COVID-19 может выделять инфекцию ещё 48 дней. Некоторые зарубежные исследования показывают, что это период до 90 дней, добавила Попова.

«Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет», - цитирует ТАСС главу Роспотребназора. Не исключено, что вирус при этом может оставаться функционально активным, сказала Попова.

Она также сообщила журналистам, что коронавирус в России становится сезонной инфекцией, пишут argumenti.ru.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры