Попова: Переболевшие COVID-19 выделяют вирус в течение 90 дней
Перенёсшие коронавирусную инфекцию люди могут распространять вирус ещё несколько месяцев после выздоровления. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По её словам, наблюдения российских специалистов показывают, что переболевший COVID-19 может выделять инфекцию ещё 48 дней. Некоторые зарубежные исследования показывают, что это период до 90 дней, добавила Попова.
«Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет», - цитирует ТАСС главу Роспотребназора. Не исключено, что вирус при этом может оставаться функционально активным, сказала Попова.
Она также сообщила журналистам, что коронавирус в России становится сезонной инфекцией, пишут argumenti.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+11 038 / сут.
Умерли
18 785+207 / сут.
Выздоровели
884 тыс.+8 080 / сут.
- Евросоюз назвал инцидент с Навальным «покушением на убийство»
- На экс-футболиста сборной Широкова завели уголовное дело
- Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
- ЕС объявил, что не признает Лукашенко президентом Белоруссии
- Глава СВР заявил об уничтожении всех запасов «Новичка» в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru