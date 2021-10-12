Попова назвала количество закрытых из-за COVID-19 российских школ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу, ОРВИ и гриппу полностью закрыты 605 школ в 25 регионах России, сообщает ТАСС.

На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 она также отметила, что по этой же причине в 22 регионах закрыты 117 дошкольных учреждений.

Попова добавила, что родители должны контролировать состояние здоровья переведённых на удалённое обучение детей.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией был зафиксирован в 67 российских регионах, сообщает RT.

