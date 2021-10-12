Попова назвала количество закрытых из-за COVID-19 российских школ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу, ОРВИ и гриппу полностью закрыты 605 школ в 25 регионах России, сообщает ТАСС.
На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 она также отметила, что по этой же причине в 22 регионах закрыты 117 дошкольных учреждений.
Попова добавила, что родители должны контролировать состояние здоровья переведённых на удалённое обучение детей.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией был зафиксирован в 67 российских регионах, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+28 190 / сут.
Умерли
218 тыс.+973 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+20 706 / сут.
- Попова назвала количество закрытых из-за COVID-19 российских школ
- Путин проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ
- Россия планирует направить миссию к Венере в 2029 году
- Правительство РФ будет поощрять регионы, свободные от COVID-19
- В Москве усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в ночных заведениях
- Начался чрезвычайный саммит Большой двадцатки по Афганистану
- В Минздраве опровергли информацию о начале вакцинации детей от COVID-19
- «Напали сзади». В Словении избили российских футбольных болельщиков
- Попова объявила об усилении контроля за соблюдением масочного режима в РФ
- Умерла ветеран из Санкт-Петербурга, собиравшая деньги для медиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru