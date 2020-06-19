Экс-советник президента рассказал, зачем Путину «тайная» комната

«"Тайной" эту комнату назвали журналисты. В каждом большом кабинете есть небольшая комната отдыха. В этой комнате отдыха можно побыть одному, спокойно посидеть. Если ближнему другу сделать хорошее замечание, можно это сделать и там. Такая комната есть почти у каждого чиновника. Ее не называют тайной. Почему тайная? Там была запасная рубашка, запасной костюм. Обычная человеческая комната. Человек может захотеть там перекусить, мало ли. Не за рабочим столом, а в кресле. Учитывая бешеный режим первого лица», - добавил он.

Уточняется, что в той комнате Путина рядом со столом президента лежали полученные во время рабочих поездок подарки - детские рисунки и поделки. Стену в комнате у главы государства украшает портрет Петра I. Путин подчеркнул, что публичные мероприятия в этом помещении не проводятся, и раньше в него журналистов не пускали.