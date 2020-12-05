Помощник Горбачева объяснил, почему родные не навещают экс-президента

Помощник экс-президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко развеял слухи, появившиеся в СМИ, о том, что его шефа бросили внуки и не навещают его. Комментарий по этому поводу Палажченко дал радиостанции «Говорит Москва».

Палажченко уверяет, что контакты Горбачева ограничены из-за режима самоизоляции.

СМИ: К Горбачеву перестали приезжать родные

«А кто сейчас приезжает? Сейчас самолеты не летают, поэтому (родные не навещают Горбачева – прим. НСН)», — пояснил он.

Как только ситуация с пандемией коронавируса улучшится, родственники бывшего президента к нему приедут.

Также Палажченко рассказал, что идет подготовка к 90-летию политика в марте 2020 года. Торжество планируют организовать в дистанционном формате из-за эпидемии коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КоронавирусМихаил Горбачев
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