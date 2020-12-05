Помощник Горбачева объяснил, почему родные не навещают экс-президента
Помощник экс-президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко развеял слухи, появившиеся в СМИ, о том, что его шефа бросили внуки и не навещают его. Комментарий по этому поводу Палажченко дал радиостанции «Говорит Москва».
Палажченко уверяет, что контакты Горбачева ограничены из-за режима самоизоляции.
«А кто сейчас приезжает? Сейчас самолеты не летают, поэтому (родные не навещают Горбачева – прим. НСН)», — пояснил он.
Как только ситуация с пандемией коронавируса улучшится, родственники бывшего президента к нему приедут.
Также Палажченко рассказал, что идет подготовка к 90-летию политика в марте 2020 года. Торжество планируют организовать в дистанционном формате из-за эпидемии коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+28 782 / сут.
Умерли
42 684+508 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+27 644 / сут.
- Сбербанк устранил сбой по картам Visa
- Помощник Горбачева объяснил, почему родные не навещают экс-президента
- Оппозиция потребовала отставки Пашиняна до 8 декабря
- Сенатор Александр Михайлов будет похоронен в Курске 7 декабря
- Российские ученые запатентовали робота для забора анализов на COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru