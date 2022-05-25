Пользователям Android стала доступна бета-версия магазина RuStore
Министерство цифровых технологий в своём Telegram-канале сообщило, что, VK в сотрудничестве с другими ИТ-компаниями и при поддержке ведомства, запустила бета-версию российского магазина мобильных приложений RuStore.
В сообщении говорится, что платформа доступна пользователям мобильных устройств на базе операционной системы Android, за безопасность отвечают VK и «Лаборатория Касперского».
В министерстве добавили, что в RuStore уже размещено более 100 приложений, в том числе игры и маркетплейсы, а также приложения мобильных операторов и банков, в планах интегрировать платёжную систему, push-уведомления и рейтинг приложений.
Ранее российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания всем пользователям, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 580 / сут.
Умерли
379 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 705 / сут.
- Путин назначил Куренкова новым главой МЧС
- Пользователям Android стала доступна бета-версия магазина RuStore
- В Госдуме допустили ликвидацию КПП на границе России и Абхазии в Псоу
- В двух районах Воронежской области отменят «желтый» уровень террористической опасности
- Парки «Россия – моя история» запускают онлайн-викторину про Петра I
- Путин посетит раненых военных в одном из московских госпиталей
- СМИ: Певицу Наргиз Закирову задержали в Домодедово
- СБУ вызвала на допрос Яценюка, Турчинова и Авакова
- Совфед поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС
- Минобороны: Порт Мариуполя работает в обычном режиме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru