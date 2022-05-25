Пользователям Android стала доступна бета-версия магазина RuStore

В сообщении говорится, что платформа доступна пользователям мобильных устройств на базе операционной системы Android, за безопасность отвечают VK и «Лаборатория Касперского».

В министерстве добавили, что в RuStore уже размещено более 100 приложений, в том числе игры и маркетплейсы, а также приложения мобильных операторов и банков, в планах интегрировать платёжную систему, push-уведомления и рейтинг приложений.

Ранее российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания всем пользователям, сообщает RT.