Пользователям Android стала доступна бета-версия магазина RuStore

Министерство цифровых технологий в своём Telegram-канале сообщило, что, VK в сотрудничестве с другими ИТ-компаниями и при поддержке ведомства, запустила бета-версию российского магазина мобильных приложений RuStore.

Создатели магазина приложений NashStore назвали отличия от RuStore

В сообщении говорится, что платформа доступна пользователям мобильных устройств на базе операционной системы Android, за безопасность отвечают VK и «Лаборатория Касперского».

В министерстве добавили, что в RuStore уже размещено более 100 приложений, в том числе игры и маркетплейсы, а также приложения мобильных операторов и банков, в планах интегрировать платёжную систему, push-уведомления и рейтинг приложений.

Ранее российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания всем пользователям, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ИнтернетМагазиныСмартфоныМобильное Приложение
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