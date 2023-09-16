Польша с 17 сентября запретит въезд в страну легковых автомобилей из РФ

Сегодня в Финляндии вступил в силу аналогичный запрет. Отмечается, что уже въехавшие в страну машины должны покинуть ее территорию в течение полугода.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что конфискация автомобилей с российскими номерами при въезде в страну не затронет транспорт, который уже находится на финской территории, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

