Польша с 17 сентября запретит въезд в страну легковых автомобилей из РФ
16 сентября 202314:58
Польша с воскресенья 17 сентября запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России, сообщает МВД.
Сегодня в Финляндии вступил в силу аналогичный запрет. Отмечается, что уже въехавшие в страну машины должны покинуть ее территорию в течение полугода.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что конфискация автомобилей с российскими номерами при въезде в страну не затронет транспорт, который уже находится на финской территории, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru