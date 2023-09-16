Польша с 17 сентября запретит въезд в страну легковых автомобилей из РФ

Польша с воскресенья 17 сентября запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России, сообщает МВД.

МВД Эстонии призвало конфисковать автомобили с российскими номерами

Сегодня в Финляндии вступил в силу аналогичный запрет. Отмечается, что уже въехавшие в страну машины должны покинуть ее территорию в течение полугода.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что конфискация автомобилей с российскими номерами при въезде в страну не затронет транспорт, который уже находится на финской территории, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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