Полпред Трутнев признал право хабаровчан на выражение мнения

Заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прокомментировал митинги в Хабаровске после ареста губернатора Сергея Фургала. По словам полпреда, граждане имеют право выражать свое мнение, а массовые выступления стали реакцией на нетривиальные события.

Трутнев также признал, что губернатор Фургал имеет большую поддержку среди граждан. Полпред сообщил, что приехал сегодня в Хабаровск, чтобы узнать, как местные власти справляются со своими обязанностями.

Несанкционированные массовые акции в поддержку Фургала состоялись в Хабаровске в минувшие выходные. «У людей есть право выражать свое мнение. Событие достаточно, скажем так, жесткое, достаточно нетривиальное, поэтому есть какая-то реакция», - отметил Трутнев.

Сергей Фургал был задержан на прошлой неделе по пути на работу и этапирован в Москву. В Следственном комитете ему предъявили обвинения в организации убийств предпринимателей в первой половине 2000-х годов. Суда отправил губернатора в следственный изолятор на два месяца . Сам Фургал своей вины не признаёт.

Серей Фургал несколько раз избирался в Госдуму от ЛДПР. Губернаторские выборы он выиграл осенью 2018 года.

