Мария Большакова оценила ход голосования по поправкам к Конституции в Москве

Она также рассказала о результатах мониторингов столичных участков для голосования, которые инспектирует в составе группы совета по правам человека при президенте.

«Могу сказать, что Москва самым серьёзным образом подготовилась к голосованию, поскольку везде порядок: голосующего встречают, измеряют ему температуру, дают маску, перчатки, одноразовую ручку. Потом предупреждают, чтобы он выдерживал социальную дистанцию, — и люди, следовательно, не толпятся. Везде стоят санитайзеры», - рассказала Мария Большакова.

Председатель организации «Союз семей военнослужащих России» заявила о прозрачности голосования. Она пояснила, что за ходом голосования круглосуточно следят камеры видеонаблюдения и группы наблюдателей.

«На всех участках, на которых я была, присутствовали по три наблюдателя Общественный палаты Москвы. Кроме того, дежурили полицейские. Видно, что люди ответственно относятся к делу. Везде работают профессионалы», - сказала Мария Большакова.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится в период с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.



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