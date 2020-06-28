Мария Большакова оценила ход голосования по поправкам к Конституции в Москве

Безопасность здоровья и защиту граждан в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве оценила на высоком уровне председатель совета Общероссийской общественной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Мария Большакова поделилась мнением о дистанционном формате голосования, которым она воспользовалась. По словам Большаковой, формат голосования оказался удобным и простым, а персональные данные участников голосования хорошо защищены.

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Она также рассказала о результатах мониторингов столичных участков для голосования, которые инспектирует в составе группы совета по правам человека при президенте.

«Могу сказать, что Москва самым серьёзным образом подготовилась к голосованию, поскольку везде порядок: голосующего встречают, измеряют ему температуру, дают маску, перчатки, одноразовую ручку. Потом предупреждают, чтобы он выдерживал социальную дистанцию, — и люди, следовательно, не толпятся. Везде стоят санитайзеры», - рассказала Мария Большакова.

Председатель организации «Союз семей военнослужащих России» заявила о прозрачности голосования. Она пояснила, что за ходом голосования круглосуточно следят камеры видеонаблюдения и группы наблюдателей.

«На всех участках, на которых я была, присутствовали по три наблюдателя Общественный палаты Москвы. Кроме того, дежурили полицейские. Видно, что люди ответственно относятся к делу. Везде работают профессионалы», - сказала Мария Большакова.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится в период с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону: +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.


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ФОТО: Павел Львов//РИА Новости
ТЕГИ:МоскваПоправки Конституция РФГолосование
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