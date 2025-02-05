Поколение зумеров стало чаще брать кредиты

Соотношение мужчин и женщин в структуре заемщиков осталось неизменным — 56% к 44% соответственно. Средний же возраст заемщиков уменьшился на один год — с 36 до 35 лет.

Вместе с тем интерес к потребительским кредитам в 2024 году обрушился сразу на 12%, зато на 28% вырос спрос на автокредиты. Доля кредитов наличными возросла до 86% (на 4% больше, чем в 2023 году).

Средняя сумма кредита наличными упала на 18%, до 467 тысяч рублей, а вот размер среднего займа по автокредиту подрос на 5%, до 1,03 млн рублей.

Ранее экономист, основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова заявила, что долги россиян по микрозаймам выросли в пять раз с 2020 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

