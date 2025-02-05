Поколение зумеров стало чаще брать кредиты
Представители поколения зумеров (молодые люди в возрасте 18-24 лет) стали чаще брать кредиты в 2024 году. Их доля выросла с 10% до 17% в общей массе кредитополучателей. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на исследование аналитиков финансового маркетплейса «Банки.ру».
Чаще всего заявки на кредиты в 2024 году подавали миллениалы (25-34 лет). Их доля в 2023 году составляла 36%, в прошлом году — 38%. Самая малочисленная группа заемщиков — люди в возрасте 55-64 лет (5% в 2023 году, 4% в 2024 году).
Соотношение мужчин и женщин в структуре заемщиков осталось неизменным — 56% к 44% соответственно. Средний же возраст заемщиков уменьшился на один год — с 36 до 35 лет.
Вместе с тем интерес к потребительским кредитам в 2024 году обрушился сразу на 12%, зато на 28% вырос спрос на автокредиты. Доля кредитов наличными возросла до 86% (на 4% больше, чем в 2023 году).
Средняя сумма кредита наличными упала на 18%, до 467 тысяч рублей, а вот размер среднего займа по автокредиту подрос на 5%, до 1,03 млн рублей.
Ранее экономист, основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова заявила, что долги россиян по микрозаймам выросли в пять раз с 2020 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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