Урганта требуют лишить гражданства за шутки о Христе

Актер и телеведущий Иван Ургант попал под шквал жёсткой критики. Члены движения «Сорок Сороков» требуют лишить его российского гражданства за оскорбление чувств верующих. Православных активистов возмутил телеэфир на Первом канале с участием Урганта и французского актёра Жерара Депардье.

Передача «Вечерний Ургант» вышла 7 января, когда Русская православная церковь отмечала Рождество Христово. Ведущий позволил себе поиздеваться над христианскими традициями. Не отставал от него в кощунстве и гость, который признался, что не верит в бога и высказал несколько скабрезностей на религиозную тему.