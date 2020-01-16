Урганта требуют лишить гражданства за шутки о Христе
Актер и телеведущий Иван Ургант попал под шквал жёсткой критики. Члены движения «Сорок Сороков» требуют лишить его российского гражданства за оскорбление чувств верующих. Православных активистов возмутил телеэфир на Первом канале с участием Урганта и французского актёра Жерара Депардье.
Передача «Вечерний Ургант» вышла 7 января, когда Русская православная церковь отмечала Рождество Христово. Ведущий позволил себе поиздеваться над христианскими традициями. Не отставал от него в кощунстве и гость, который признался, что не верит в бога и высказал несколько скабрезностей на религиозную тему.
Координатор «Сорока Сороков» Андрей Кормухин заявил, что Иван Ургант перешел все красные черты. Движение выступило с петицией о лишении актера гражданства, которая собрала уже больше 4 тысяч подписей из необходимых пяти, чтобы быть рассмотренной.
Как пишут «Дни.ру», активистов также привела в ярость фотокомпиляция, которая пародировала икону с изображением Рождества Иисуса Христа.
Андрей Кормухин утверждает, что Ургант ранее уже неоднократно был замечен в провокационных выходках в отношении православия.
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