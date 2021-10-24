Подтвердились две попытки суицида осужденных в колонии под Калугой

«Всего в ШИЗО в настоящий момент содержатся 60 осужденных, однако случаи членовредительства были зафиксировано всего у двух из них, а не у всех 60, как пишут некоторые СМИ. <…> Состояние пострадавших я оцениваю как удовлетворительное, порезы у них неглубокие. Вчера им была оказана соответствующая помощь в больнице в Анненке, так как в выходной день в колонии не было медицинских работников», - отметил Зельников.

Он рассказал со слов заключенных, что, предприняв попытки суицида, они протестовали против того, что им не оказывают медицинскую помощь и не выдают лекарства, пишет Газета.ru.

«Есть, видимо, проблемы с соблюдением режима, с тем, что положено находящимся в ШИЗО, что не положено. Наверняка, были допущены какие-то упущения со стороны сотрудников исправительной колонии, поэтому процессуальная проверка сейчас все покажет. Все находящиеся в ШИЗО в настоящий момент под видеокамеру опрашиваются, с ними работают сотрудники прокуратуры», - отметил Зельников.

Напомним, в нескольких СМИ со ссылкой на адвоката Юлию Чванову появилась информация о попытке 60 осужденных совершить самоубийство 23 октября вечером. Эти действия скобы стали ответом на жесткие условия содержания осужденных.

