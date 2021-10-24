Подтвердились две попытки суицида осужденных в колонии под Калугой
В исправительной колонии №3 в Калужской области подтвердились две попытки самоубийства осужденных, а не 60, как ранее писали СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на калужского уполномоченного по правам человека Юрия Зельникова.
«Всего в ШИЗО в настоящий момент содержатся 60 осужденных, однако случаи членовредительства были зафиксировано всего у двух из них, а не у всех 60, как пишут некоторые СМИ. <…> Состояние пострадавших я оцениваю как удовлетворительное, порезы у них неглубокие. Вчера им была оказана соответствующая помощь в больнице в Анненке, так как в выходной день в колонии не было медицинских работников», - отметил Зельников.
Он рассказал со слов заключенных, что, предприняв попытки суицида, они протестовали против того, что им не оказывают медицинскую помощь и не выдают лекарства, пишет Газета.ru.
«Есть, видимо, проблемы с соблюдением режима, с тем, что положено находящимся в ШИЗО, что не положено. Наверняка, были допущены какие-то упущения со стороны сотрудников исправительной колонии, поэтому процессуальная проверка сейчас все покажет. Все находящиеся в ШИЗО в настоящий момент под видеокамеру опрашиваются, с ними работают сотрудники прокуратуры», - отметил Зельников.
Напомним, в нескольких СМИ со ссылкой на адвоката Юлию Чванову появилась информация о попытке 60 осужденных совершить самоубийство 23 октября вечером. Эти действия скобы стали ответом на жесткие условия содержания осужденных.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,2 млн+35 660 / сут.
Умерли
231 тыс.+1 072 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+22 784 / сут.
- Подтвердились две попытки суицида осужденных в колонии под Калугой
- В посольстве США уточнили порядок выдачи виз россиянам
- Киев выдвинул новые требования к России по Крыму
- Названа вероятная причина крушения легкомоторного самолета под Москвой
- СМИ: Минздрав РФ разрешил вакцинировать от COVID кормящих матерей
- Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье
- Анна Попова рекомендовала в нерабочие дни сделать прививки
- Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин
- Мельникова завоевала серебро ЧМ в Японии в вольных упражнениях
- «Ад и садизм». Захарова - о новой процедуре получения россиянами виз США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru