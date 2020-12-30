Неизвестные облили краской «Вечный огонь» в Парке освободителей Белграда
Неизвестные облили краской и потушили «Вечный огонь» в Парке освободителей Белграда, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел минувшей ночью. У монумента злоумышленники оставили банку из-под краски, на которой нанесли надпись «Освободители? Нет, никогда!» и нарисовали перечеркнутые серб и молот.
Монумент был открыт 15 декабря президентом Сербии Александром Вучичем и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Посольство России в Сербии заявило, что потрясено произошедшим. Дипломаты отметили, что «война с монументами антифашистам и переписывание истории» приобрели в странах Запада системный характер. Там также выразили надежду, что совместными усилиями памятник будет в ближайшее время полностью восстановлен, а вандалы понесут заслуженное наказание, передает RT.
В парке захоронены останки 1 395 югославских партизан и 818 солдат и офицеров Красной армии.
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