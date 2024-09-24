«Подписал сам»: Сарик Андреасян не сможет оспорить лишение прав за пьяное вождение

«Если сотрудник не показал результаты, это не является превышением полномочий. В актах все четко прописано, составляется же документ, там указываются данные лица проверяемого, согласен ли он с результатами. Как мы можем предположить, он на месте согласился с результатами освидетельствования, поэтому не было необходимости отправлять его к врачу. Поэтому данный акт суд положил в основу лишения его прав. Насколько сообщается, он сам подписался под этим, но документов мы не видели. Если бы он не согласился, его бы отправили на медицинское освидетельствование. Часто сотрудники на месте уговаривают согласиться, говорят, что якобы только штраф грозит, права не заберут, а на практике выясняется другое», - объяснил он.

Но и в версию о бокале вина накануне вечером Радько не поверил. По его словам, прибор не заметил бы такой небольшой дозы алкоголя.

«Если в деле есть акт освидетельствования, который он подписал, согласился, не оспаривал, то шансов оспорить лишение прав нет никаких. Если человек согласен, его не обязаны направлять на медицинское освидетельствование. Для суда это доказательство, оспаривать тут нечего. Если человек выпил накануне вечером бокал вина, как правило, освидетельствование ничего не покажет, это очень редкие случаи. Бокал вина – это крайне небольшая доза алкоголя. Если он выпьет 300-400 г водки, какой-то крепкий алкоголь, утром следы могут быть. Это уже зависит от организма каждого человека», - заключил собеседник НСН.

Известного кинорежиссера и продюсера Сарика Андреасяна лишили водительских прав на полтора года за вождение машины в нетрезвом виде, сообщили РИА Новости со ссылкой на суд, передает «Радиоточка НСН». Создателю сериала «Чикатило» также придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

