Подозреваемый в убийстве полковника Новосельцева раскрыл мотив преступления

Подозреваемый в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД Андрея Новосельцева заявил, что совершил преступление из-за долга. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве полковника Новосельцева

«В ходе допроса мужчина сообщил следствию, что мотивом убийства явился денежный долг, который фигурант не смог вернуть семье погибшего», — цитирует ТАСС представителя СК.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет Газета.ру.

Подозреваемый — 60-летний житель Подольска, знакомый дочери погибшего. Отмечается, что мужчина задолжал более 6 млн рублей, пишет RT.

Ранее стало известно, что подозреваемого в убийстве Новосельцева задержали в подмосковном Королеве.

Тело полковника МВД с ножевыми ранениями обнаружили на его даче 26 октября. Новосельцева нашла дочь, приехавшая к отцу после того, как тот перестал отвечать на звонки.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
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