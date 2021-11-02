Подозреваемый в убийстве полковника Новосельцева раскрыл мотив преступления

«В ходе допроса мужчина сообщил следствию, что мотивом убийства явился денежный долг, который фигурант не смог вернуть семье погибшего», — цитирует ТАСС представителя СК.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет Газета.ру.

Подозреваемый — 60-летний житель Подольска, знакомый дочери погибшего. Отмечается, что мужчина задолжал более 6 млн рублей, пишет RT.

Ранее стало известно, что подозреваемого в убийстве Новосельцева задержали в подмосковном Королеве.

Тело полковника МВД с ножевыми ранениями обнаружили на его даче 26 октября. Новосельцева нашла дочь, приехавшая к отцу после того, как тот перестал отвечать на звонки.

