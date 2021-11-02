Подозреваемый в убийстве полковника Новосельцева раскрыл мотив преступления
Подозреваемый в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД Андрея Новосельцева заявил, что совершил преступление из-за долга. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.
«В ходе допроса мужчина сообщил следствию, что мотивом убийства явился денежный долг, который фигурант не смог вернуть семье погибшего», — цитирует ТАСС представителя СК.
Следствие намерено ходатайствовать об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет Газета.ру.
Подозреваемый — 60-летний житель Подольска, знакомый дочери погибшего. Отмечается, что мужчина задолжал более 6 млн рублей, пишет RT.
Ранее стало известно, что подозреваемого в убийстве Новосельцева задержали в подмосковном Королеве.
Тело полковника МВД с ножевыми ранениями обнаружили на его даче 26 октября. Новосельцева нашла дочь, приехавшая к отцу после того, как тот перестал отвечать на звонки.
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