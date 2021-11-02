В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве полковника Новосельцева
МВД сообщает о задержании подозреваемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ Андрея Новосельцева.
Как отмечает ТАСС, он был задержан в подмосковном Королеве.
Ранее сообщалось, что 26 октября полковник МВД был найден убитым в собственной бане. На теле Новосельцева были ножевые ранения. Его нашла дочь, приехавшая на дачу после того, как отец перестал подходить к телефону.
Новосельцев расследовал громкие дела. В частности, он раскрыл убийство киллером губернатора Магаданской области Валентина Цветкова на Новом Арбате в 2002 году, отмечает «Лента.ру».
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