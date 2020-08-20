Подмосковье снимает режим самоизоляции для пожилых людей

Режим самоизоляции для жителей Подмосковья старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, снимается в предстоящий понедельник, 24 августа. Об этом пишет Telegram-канала Воробьёв LIVE. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Кроме того, отмечается, что работа вузов и образовательных организаций профессионального образования в регионе осуществляется с соблюдением рекомендаций главного санитарного врача России, сообщает RT.