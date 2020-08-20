Подмосковье снимает режим самоизоляции для пожилых людей
Режим самоизоляции для жителей Подмосковья старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, снимается в предстоящий понедельник, 24 августа. Об этом пишет Telegram-канала Воробьёв LIVE. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Кроме того, отмечается, что работа вузов и образовательных организаций профессионального образования в регионе осуществляется с соблюдением рекомендаций главного санитарного врача России, сообщает RT.
Ранее глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил с идеей отмены всех штрафов, выписанных россиянам за нарушение режима самоизоляции, сообщает Ura.ru. Речь идёт о случаях, которые не повлекли негативных последствий – например, заражения других людей. В СПЧ считают, что если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак не повлияет на ситуацию.
Напомним, в Москве режим самоизоляции действовал с 15 апреля и был отменён в июне. В столице действовали штрафы в размере четырёх тысяч рублей для первого случая и пяти тысяч рублей – для повторных. Штрафы за нарушение обязательного карантина были больше – от 15 тысяч до 40 тысяч для граждан.
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