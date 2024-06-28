«Под знаком температур»: Синоптик заявил, что жара пришла в Москву до 5 июля

«Жара пришла надолго. Первая пятидневка июля пройдет под знаком высоких температур, максимальная в Москве и области составит 32 градуса тепла. В ближайшие выходные, в субботу и воскресенье будет 28-30 градуса тепла. При этом после обеда в воскресенье возможен небольшой кратковременный грозовой дождь», - сказал он.

По словам собеседника НСН, в первые дни июля смерчи не угрожают столице.

«Смерчи и ураганы – явления, которое предсказать заблаговременно, больше, чем за сутки, невозможно. В Москве на горизонте до 5 июля подобные вещи не просматриваются, возможны только кратковременные дожди в воскресенье и 4-5 июля», - уточнил он.

Ранее в МЧС сообщили, что из-за жары в столице объявили оранжевый уровень погодной опасности. Москвичам порекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Замначальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин пояснил «Радиоточке НСН», что побледнение, потеря сознания и вялость речи являются признаками теплового удара. Чтобы избежать нежелательных для здоровья последствий, он порекомендовал не оставаться на солнце с 12:00 до 16:00.

