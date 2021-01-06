Почти 700 тысяч медработников получили спецвыплаты за декабрь
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в декабре 2020 года общая сумма выплат медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, превысила 21 миллиард рублей, сообщает ТАСС.
Глава Минздрава уточнил, что специальные социальные выплаты за декабрь получили 696 884 медицинских работника. Министр добавил, что в январе, за работу в новогодние праздники, медики получат выплаты в двойном размере.
Ранее в России установили новый минимальный размер выплаты по больничному листу, сообщает Ura.ru. С 1 января 2021 года она должна быть не ниже минимального размера оплаты труда.
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