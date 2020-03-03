Британский премьер собирается уйти в декрет

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается взять отпуск по уходу за ребенком, когда тот появится на свет.

В субботу 55-летний Джонсон и его 31-летняя подруга Керри Саймондс объявили о помолвке в конце прошлого года и сообщили, что в начале лета станут родителями, передает РИА Новости.

На вопрос журналистов о том, собирается ли он уйти в декрет, Джонсон ответил: «Почти наверняка да».

В Великобритании отцы имеют право на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком сроком до двух недель.

Ранее британский премьер назвал президенту РФ Владимиру Путину условие налаживания отношений с Россией.







