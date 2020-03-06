«Аэрофлот» объявил о сокращении рейсов в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о временном изменении в расписании полетов в городах Китая, Кореи, Вьетнама и Италии.
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте авиакомпании.
В частности, с 10 по 28 марта отменены рейсы SU2406 / 2407 Шереметьево - Рим – Шереметьево, SU2416 / 2417 Шереметьево - Милан – Шереметьево. Ежедневные рейсы по маршруту Шереметьево - Рим – Шереметьево, Шереметьево - Милан – Шереметьево.
Также с 10 по 19 марта и с 23 по 27 марта отменены рейсы Шереметьево - Милан - Шереметьево SU2412 / 2413, ежедневные рейсы Шереметьево - Милан – Шереметьево.
Также с 10 по 27 марта сокращается частота полетов в Южной Корее и Вьетнаме.
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