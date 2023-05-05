«Победа» будет продавать еду для пассажиров перед посадкой в самолет
Авиакомпания «Победа» объявила, что еда для пассажиров будет продаваться у выхода на посадку, а съесть её можно будет во время полёта, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
В сообщении говорится, что меню будет включать шесть сетов и восемь напитков, готовить которые будут за полтора часа до вылета.
«Мы предложим нашим клиентам свежие ресторанные блюда, они подойдут даже маленьким путешественникам и вегетарианцам», — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что услугу «Питание к гейту» планирует запустить в начале лета 2023 года, её можно будет приобрести на официальном сайте при бронировании билетов, там же пассажиры смогут подробно изучить ингредиенты и выбрать подходящий вариант заранее.
Ранее замглавы российского Минтранса Игорь Чалик заявил, что авиаперелеты по России могут подорожать на 15-30%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru