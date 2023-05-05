«Победа» будет продавать еду для пассажиров перед посадкой в самолет

Авиакомпания «Победа» объявила, что еда для пассажиров будет продаваться у выхода на посадку, а съесть её можно будет во время полёта, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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В сообщении говорится, что меню будет включать шесть сетов и восемь напитков, готовить которые будут за полтора часа до вылета.

«Мы предложим нашим клиентам свежие ресторанные блюда, они подойдут даже маленьким путешественникам и вегетарианцам», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что услугу «Питание к гейту» планирует запустить в начале лета 2023 года, её можно будет приобрести на официальном сайте при бронировании билетов, там же пассажиры смогут подробно изучить ингредиенты и выбрать подходящий вариант заранее.

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ФОТО: ФОТО : РИА Новости
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