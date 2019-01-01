По регламенту мимо рейтинга. Как Путин в народ ходит

После встречи со студентами в Екатеринбурге президент России Владимир Путин остановил свой кортеж и вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с дожидающимися его людьми. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства, это обычная практика для Путина, так как президент всегда идёт навстречу людям, которые ждут его появления по несколько часов.

А вот политтехнолог Марат Баширов считает, что все не так просто. Политтехнолог напомнил, что не так давно в ходе «Прямой линии» Путин рассказал о записке с просьбой, которую ему передала россиянка, и о тяжелых чувствах после того, как выяснилось, что помощники президента эту записку потеряли. Эти воспоминания могли повлиять на решение Путина выйти к людям, предположил в эфире НСН Марат Баширов:

«Он это делает регулярно. Совершенно игнорирует рекомендации личной службы безопасности, и это, конечно, всегда импонирует населению. Но в данном случае это было вызвано тем, что он действительно видел, что люди стояли очень долго. И, как вы помните, во время прямой линии была обнародована история, как кто-то из его помощников потерял записку жительницы Коми. И у него просто свежо это воспоминание, поэтому, думаю, когда он увидел этих людей, вспомнилась эта история. Не думаю, что он сейчас думает о том, чтобы работать на рейтинги. И точно это не заготовка. Это даже видно по движению машин охраны, когда его автомобиль останавливается, бегут эти ребята из охраны. Это его личное решение, эмоциональный порыв», — объяснил политолог.