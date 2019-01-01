По регламенту мимо рейтинга. Как Путин в народ ходит
Политтехнолог и экс-глава протокола президента в эфире НСН объяснили, что означают спонтанные сеансы общения президента с народом.
После встречи со студентами в Екатеринбурге президент России Владимир Путин остановил свой кортеж и вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с дожидающимися его людьми. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства, это обычная практика для Путина, так как президент всегда идёт навстречу людям, которые ждут его появления по несколько часов.
А вот политтехнолог Марат Баширов считает, что все не так просто. Политтехнолог напомнил, что не так давно в ходе «Прямой линии» Путин рассказал о записке с просьбой, которую ему передала россиянка, и о тяжелых чувствах после того, как выяснилось, что помощники президента эту записку потеряли. Эти воспоминания могли повлиять на решение Путина выйти к людям, предположил в эфире НСН Марат Баширов:
«Он это делает регулярно. Совершенно игнорирует рекомендации личной службы безопасности, и это, конечно, всегда импонирует населению. Но в данном случае это было вызвано тем, что он действительно видел, что люди стояли очень долго. И, как вы помните, во время прямой линии была обнародована история, как кто-то из его помощников потерял записку жительницы Коми. И у него просто свежо это воспоминание, поэтому, думаю, когда он увидел этих людей, вспомнилась эта история. Не думаю, что он сейчас думает о том, чтобы работать на рейтинги. И точно это не заготовка. Это даже видно по движению машин охраны, когда его автомобиль останавливается, бегут эти ребята из охраны. Это его личное решение, эмоциональный порыв», — объяснил политолог.
Более того, по его мнению, такие случаи не оказывают глобального влияния на колебания рейтингов, но формируют соответствующее глубинное мнение народа о национальном лидере.
«Народ восприимчив к такому, но нам нельзя переоценивать эту восприимчивость. Думаю, тот эффект, который мы получаем, он более глубинный, он может не выразиться в резком росте рейтинга, доверия. Это может выразиться в ответе на вопрос “Доверяю я этому человеку или нет?”. С точки зрения социологии, человека может что-то не устраивать, но если кардинально поставить вопрос: “Вы хотите, чтобы он ушёл?”, гораздо большее число людей скажет “Нет”. Потому что мы не видим, кто может его заменить, или потому, что боимся, что другой человек будет не таким чутким», — заключил Баширов.
Важным во время таких спонтанных решений остаётся вопрос безопасности первого лица государства. На этот случай в службе охраны президента всё отработано, заверил в эфире НСН экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко. По его словам, традиция такого «хождения в люди» сложилась в стране задолго до прихода Путина к власти.
«Это регламентируется. За это отвечает служба безопасности, они эти моменты прорабатывают. У нас так было ещё со времён Михаила Сергеевича [Горбачёва], когда мы остановки делали даже в Нью-Йорке. Это всё в порядке регламента и решения президента. Безопасность отрабатывает эти элементы на всякий случай. Всё предусматривается. Просьбу президента надо выполнять, а безопасность уже должна заботиться об исполнении. Екатеринбург — это всё-таки наша территория. И в зарубежных поездках такое тоже бывает. Но можно быть уверенными, что всё отработано, за это уже отвечают головой те, кому положено», — заявил Шевченко.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг появившуюся в СМИ информацию об инциденте с кортежем Владимира Путина в Екатеринбурге. Напомним, «Коммерсант» писал о двух случаях во время визита главы государства в Екатеринбург, которые потребовали «медицинского вмешательства» президента. Сначала во время встречи Путина со студентами одна девушка упала в обморок, и президент попросил ей помочь, а после, по версии издания, когда кортеж российского лидера уже отъехал от здания Уральского федерального университета, «к нему бросилась девочка, буквально наткнувшаяся на этот кортеж». По данным газеты, после остановки машины Владимир Путин вышел и сам оказал помощь девушке, а затем побеседовал с окружившими его местными жителями в течение пяти минут.
Отметим, что в Союзе журналистов России (СЖР) призвали не обвинять издание в фейк-ньюс, так как журналист мог попросту ошибиться, и самое главное, что никто в результате ошибки не пострадал. Добавим, узнать точку зрения автора статьи НСН не удалось. Андрей Колесников сообщил сотруднику редакции, что занят, а не последующие звонки уже не отвечал.
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