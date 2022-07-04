Площадь у посольства Британии в Москве назовут в честь ЛНР

Площадь Луганской народной республики появится между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат у посольства Великобритании, сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

В голосовании, которое проводилось на портале «Активный гражданин», приняли участие больше 109 тысяч москвичей. Вариант, чтобы площадь у посольства Великобритании в Москве называлась в честь ЛНР, набрал 56,85% голосов.

За то, чтобы площадь ЛНР располагалась рядом с консульством Германии проголосовали 10,64% москвичей, между посольствами Литвы и Бельгии – 13,78%. Почти 19% участников голосования посчитали, что вопрос присвоения названия территориям должны решать специалисты.

Ранее в Москве появилась площадь Донецкой народной республики. Решение приняли путем открытого голосования. За этот вариант проголосовали больше 124 тысяч человек. Площадь ДНР прилегает к посольству США в Москве.

