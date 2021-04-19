PlayStation 5 – самая продаваемая консоль в США

Новая консоль Sony PlayStation 5 стала самой быстро продаваемой приставкой в истории США, об этом объявила маркетинговая компания NPD Group.

Специалисты проанализировали количество проданных приставок и сопоставили его с выручкой – консоль лидирует по обоим показателями.

Отмечается, что еще в марте Nintendo Switch обходила PS5, оставляя ее на втором месте после себя.

В начале 2021 года Sony объявила, что в четвертом квартале 2020 года компания смогла продать 4,5 млн консолей PlayStation 5, и пообещала к началу апреля увеличить продажи до 7,6 млн.

